14 серпня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна позичати гроші

У цей день наші предки починали готуватися до осені, тому шукали теплі речі. Про заборони й прикмети на 14 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського
Він народився близько 1036 року у Василькові, що під Києвом. Змалку Феодосій відзначався побожністю та любов'ю до Церкви. Після смерті батька чоловік захотів присвятити своє життя служінню Богові. Саме тому у 24-річному віці святий таємно вирушив до Києва, де став учнем преподобного Антонія Печерського й прийняв чернечий постриг. Після смерті ігумена Варлаама Феодосія обрали настоятелем Печерського монастиря. За час керівництва святого було зведено Успенський собор, упорядковано келії та впроваджено Студійський статут. Преподобний Феодосій відійшов у вічність у 1074 році, а його мощі перенесли до Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1091-му.
Що не можна робити?
- Не варто їсти молочні та м'ясні продукти.
- Не слід пити алкоголь.
- Не рекомендується позичати або брати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо надворі тепло, то осінь буде сухою.
- Якщо вранці буде сонячно, то очікуйте теплої погоди.
- Якщо почуєте грозу, то осінь буде холодно.
- Якщо побачите зграю птахів, то осінь прийде рано.
Що ще відзначають?
Всесвітній день ящірки. Його щорічно відзначають 14 серпня. У цей день заведено говорити про особливості існування ящірок.
