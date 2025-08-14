back button
lifestyle 24 Новини про традиції 14 серпня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна позичати гроші
14 серпня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна позичати гроші

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 14 серпня вшановують перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського.
  • Сьогодні також відзначають Всесвітній день ящірки.
Яке свято 14 серпня
Яке свято 14 серпня / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

14 серпня віряни вшановують перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського. Він був настоятелем Києво-Печерського монастиря.

У цей день наші предки починали готуватися до осені, тому шукали теплі речі. Про заборони й прикмети на 14 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського

Він народився близько 1036 року у Василькові, що під Києвом. Змалку Феодосій відзначався побожністю та любов'ю до Церкви. Після смерті батька чоловік захотів присвятити своє життя служінню Богові. Саме тому у 24-річному віці святий таємно вирушив до Києва, де став учнем преподобного Антонія Печерського й прийняв чернечий постриг. Після смерті ігумена Варлаама Феодосія обрали настоятелем Печерського монастиря. За час керівництва святого було зведено Успенський собор, упорядковано келії та впроваджено Студійський статут. Преподобний Феодосій відійшов у вічність у 1074 році, а його мощі перенесли до Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1091-му.

Що не можна робити?

  • Не варто їсти молочні та м'ясні продукти.
  • Не слід пити алкоголь.
  • Не рекомендується позичати або брати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
  • Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

  • Якщо надворі тепло, то осінь буде сухою.
  • Якщо вранці буде сонячно, то очікуйте теплої погоди.
  • Якщо почуєте грозу, то осінь буде холодно.
  • Якщо побачите зграю птахів, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Всесвітній день ящірки. Його щорічно відзначають 14 серпня. У цей день заведено говорити про особливості існування ящірок.

