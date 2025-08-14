14 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя занимать деньги в долг

В этот день наши предки начинали готовиться к осени, поэтому искали теплые вещи. О запретах и приметах на 14 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского
Он родился около 1036 года в Василькове, что под Киевом. С детства Феодосий отличался набожностью и любовью к Церкви. После смерти отца мужчина захотел посвятить свою жизнь служению Богу. Именно поэтому в 24-летнем возрасте святой тайно отправился в Киев, где стал учеником преподобного Антония Печерского и принял монашеский постриг. После смерти игумена Варлаама Феодосия избрали настоятелем Печерского монастыря. За время руководства святого был возведен Успенский собор,, упорядочены кельи и внедрен Студийский устав. Преподобный Феодосий отошел в вечность в 1074 году, а его мощи перенесли в Успенский собор Киево-Печерской лавры в 1091-м.
Что нельзя делать?
- Не стоит есть молочные и мясные продукты.
- Не следует пить алкоголь.
- Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если на улице тепло, то осень будет сухой.
- Если утром будет солнечно, то ожидайте теплой погоды.
- Если услышите грозу, то осень будет холодно.
- Если увидите стаю птиц, то осень придет рано.
Что еще отмечают?
Всемирный день ящерицы. Его ежегодно отмечают 14 августа. В этот день принято говорить об особенностях существования ящериц.
