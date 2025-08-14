back button
укррус
lifestyle 24 Новости о традициях 14 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя занимать деньги в долг
time for reading2 мин

14 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя занимать деньги в долг

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • 14 августа почитают перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского.
  • Сегодня также отмечают Всемирный день ящерицы.
Какой праздник 14 августа
Какой праздник 14 августа / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

14 августа верующие чтят перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского. Он был настоятелем Киево-Печерского монастыря.

В этот день наши предки начинали готовиться к осени, поэтому искали теплые вещи. О запретах и приметах на 14 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

Перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского

Он родился около 1036 года в Василькове, что под Киевом. С детства Феодосий отличался набожностью и любовью к Церкви. После смерти отца мужчина захотел посвятить свою жизнь служению Богу. Именно поэтому в 24-летнем возрасте святой тайно отправился в Киев, где стал учеником преподобного Антония Печерского и принял монашеский постриг. После смерти игумена Варлаама Феодосия избрали настоятелем Печерского монастыря. За время руководства святого был возведен Успенский собор,, упорядочены кельи и внедрен Студийский устав. Преподобный Феодосий отошел в вечность в 1074 году, а его мощи перенесли в Успенский собор Киево-Печерской лавры в 1091-м.

Что нельзя делать?

  • Не стоит есть молочные и мясные продукты.
  • Не следует пить алкоголь.
  • Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если на улице тепло, то осень будет сухой.
  • Если утром будет солнечно, то ожидайте теплой погоды.
  • Если услышите грозу, то осень будет холодно.
  • Если увидите стаю птиц, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

Всемирный день ящерицы. Его ежегодно отмечают 14 августа. В этот день принято говорить об особенностях существования ящериц.

Кстати, на днях наша редакция писала о других праздниках августа 2025 года.