15 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя переезжать

15 июля верующие чтят память равноапостольного князя Владимира Великого. Он крестил Киевскую Русь и ввел христианство как государственную религию.

В этот день наши предки работали на огороде. О запретах и приметах на 15 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти равноапостольного князя Владимира Великого

Он был внуком святой княгини Ольги и сыном князя Святослава Игоревича. Свою политическую карьеру Владимир начал с правления в Новгороде. В 980 году он стал киевским князем, а уже в следующем году одержал победу над польским правителем Мешком I. Но самым главным событием жизни Владимира стало введение христианства на Руси. После похода на Херсонес в Крыму правитель женился на византийской принцессе Анне и крестился. После этого князь вернулся в Киев, разрушил языческих идолов и приказал киевлянам также принять Таинство Крещения. Известно, что Владимир Великий строил церкви, школы и больницы, заботился о бедных и вводил новую христианскую мораль в обществе. Он умер в 1015 году, а его тело похоронили в Десятинной церкви в Киеве.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя переезжать, потому что тогда привлечете негатив в жизнь.

Народные приметы

Если услышите гром, то ожидайте непогоды.

Если на улице туманно, то скоро будет жарко.

Если услышите пение птиц, то осень придет рано.

Если на улице солнечно, то август будет сухим.

Что еще отмечают?

День Украинской Государственности. Его ежегодно отмечают 15 июля вместе с Днем крещения Киевской Руси. Этот праздник учредили в 2021 году, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского. В этот день принято вспоминать историю нашего государства: со времен крещения Киевской Руси до современности.