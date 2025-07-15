15 июля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя переезжать
- 15 июля верующие чтят память равноапостольного князя Владимира Великого, который окрестил Киевскую Русь и ввел христианство как государственную религию.
- Сегодня также отмечают День Украинской Государственности.
15 июля верующие чтят память равноапостольного князя Владимира Великого. Он крестил Киевскую Русь и ввел христианство как государственную религию.
В этот день наши предки работали на огороде. О запретах и приметах на 15 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти равноапостольного князя Владимира Великого
Он был внуком святой княгини Ольги и сыном князя Святослава Игоревича. Свою политическую карьеру Владимир начал с правления в Новгороде. В 980 году он стал киевским князем, а уже в следующем году одержал победу над польским правителем Мешком I. Но самым главным событием жизни Владимира стало введение христианства на Руси. После похода на Херсонес в Крыму правитель женился на византийской принцессе Анне и крестился. После этого князь вернулся в Киев, разрушил языческих идолов и приказал киевлянам также принять Таинство Крещения. Известно, что Владимир Великий строил церкви, школы и больницы, заботился о бедных и вводил новую христианскую мораль в обществе. Он умер в 1015 году, а его тело похоронили в Десятинной церкви в Киеве.
Что нельзя делать?
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Нельзя переезжать, потому что тогда привлечете негатив в жизнь.
Народные приметы
- Если услышите гром, то ожидайте непогоды.
- Если на улице туманно, то скоро будет жарко.
- Если услышите пение птиц, то осень придет рано.
- Если на улице солнечно, то август будет сухим.
Что еще отмечают?
День Украинской Государственности. Его ежегодно отмечают 15 июля вместе с Днем крещения Киевской Руси. Этот праздник учредили в 2021 году, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского. В этот день принято вспоминать историю нашего государства: со времен крещения Киевской Руси до современности.