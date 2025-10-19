19 октября верующие чтят память святого мученика Уара. Он тайно исповедовал христианство, за что впоследствии пострадал.

В этот день наши предки пекли хлеб, а потом угощали им соседей.

День памяти святого мученика Уара

Он жил в конце III – начале IV века в Египте. Мужчина был военным и тайно исповедовал христианство во времена гонений на верующих. Уар неоднократно помогал христианам, которые пытались убежать от преследователей, и заключенным. Последним святой постоянно приносил еду и поднимал моральный дух. Однажды Уар разговаривал с заключенными верующими, которых на следующее утро должны были казнить за преданность Господу. Тогда мужчина решил пойти вместе с ними и признаться в своем вероисповедании. Услышав Уара, судья приказал немедленно его схватить и избить. Из-за полученных травм святой отошел в вечность.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется громко праздновать и развлекаться.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит убивать пауков, потому что тогда притянете беды в семью.

Нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.

