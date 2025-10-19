Какой церковный праздник в воскресенье, 19 октября: почему сегодня нельзя убивать пауков
- 19 октября верующие чтят память святого мученика Уара, который тайно исповедовал христианство в Египте.
- В этот день не рекомендуется громко праздновать, убивать пауков и отказывать в помощи нуждающимся.
19 октября верующие чтят память святого мученика Уара. Он тайно исповедовал христианство, за что впоследствии пострадал.
В этот день наши предки пекли хлеб, а потом угощали им соседей. О запретах и других праздниках 19 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти святого мученика Уара
Он жил в конце III – начале IV века в Египте. Мужчина был военным и тайно исповедовал христианство во времена гонений на верующих. Уар неоднократно помогал христианам, которые пытались убежать от преследователей, и заключенным. Последним святой постоянно приносил еду и поднимал моральный дух. Однажды Уар разговаривал с заключенными верующими, которых на следующее утро должны были казнить за преданность Господу. Тогда мужчина решил пойти вместе с ними и признаться в своем вероисповедании. Услышав Уара, судья приказал немедленно его схватить и избить. Из-за полученных травм святой отошел в вечность.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется громко праздновать и развлекаться.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит убивать пауков, потому что тогда притянете беды в семью.
- Нельзя сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.
Что еще отмечают?
- 19 октября ежегодно празднуют День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Что интересно, его основала организация CenterLink: The Community of LGBTQ Centers. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о вкладе подобных центров в укрепление сообществ, образование, психологическую поддержку, охрану здоровья и развитие равных прав. Этот день впервые отметили в США, а впоследствии традиция празднования распространилась многими странами мира.
- Также в третье воскресенье октября в Украине чествуют День работников пищевой промышленности. Его установил в 1995 году Указ тогдашнего президента Леонида Кучмы. В этот праздник принято поздравлять поваров, пищевых технологов и всех людей, которые обеспечивают население продовольствием.