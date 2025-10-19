У цей день наші предки пекли хліб, а потім пригощали ним сусідів. Про заборони й інші свята 19 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Рівненську єпархію Православної Церкви України.
День пам'яті святого мученика Уара
Він жив наприкінці ІІІ – на початку ІV століття в Єгипті. Чоловік був військовим та таємно сповідував християнство в часи гонінь на вірян. Уар неодноразово допомагав християнам, які намагалися втекти від переслідувачів, та ув'язненим. Останнім святий постійно приносив їжу та підіймав моральний дух. Одного дня Уар розмовляв з ув'язненими вірянами, яких на наступний ранок мали стратити за відданість Господу. Тоді чоловік вирішив піти разом з ними та зізнатися у своєму віросповіданні. Почувши Уара, суддя наказав негайно його схопити та побити. Через отримані травми святий відійшов у вічність.
Що не можна робити?
- Не рекомендується гучно святкувати та розважатися.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто вбивати павуків, бо тоді притягнете біди в родину.
- Не можна лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.
Що ще відзначають?
- 19 жовтня щорічно святкують День обізнаності про ЛГБТ-центри. Що цікаво, його заснувала організація CenterLink: The Community of LGBTQ Centers. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про внесок подібних центрів у зміцнення спільнот, освіту, психологічну підтримку, охорону здоров'я та розвиток рівних прав. Цей день вперше відзначили у США, а згодом традиція святкування поширилася багатьма країнами світу.
- Також у третю неділю жовтня в Україні вшановують День працівників харчової промисловості. Його встановив у 1995 році Указ тодішнього президента Леоніда Кучми. У це свято заведено вітати кухарів, харчових технологів та усіх людей, які забезпечують населення продовольством.