У цей день наші предки пекли хліб, а потім пригощали ним сусідів. Про заборони й інші свята 19 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Рівненську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті святого мученика Уара

Він жив наприкінці ІІІ – на початку ІV століття в Єгипті. Чоловік був військовим та таємно сповідував християнство в часи гонінь на вірян. Уар неодноразово допомагав християнам, які намагалися втекти від переслідувачів, та ув'язненим. Останнім святий постійно приносив їжу та підіймав моральний дух. Одного дня Уар розмовляв з ув'язненими вірянами, яких на наступний ранок мали стратити за відданість Господу. Тоді чоловік вирішив піти разом з ними та зізнатися у своєму віросповіданні. Почувши Уара, суддя наказав негайно його схопити та побити. Через отримані травми святий відійшов у вічність.

Що не можна робити?

Не рекомендується гучно святкувати та розважатися.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто вбивати павуків, бо тоді притягнете біди в родину.

Не можна лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Що ще відзначають?