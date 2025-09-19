Запрещено делать две вещи с деньгами: это стоит знать в праздник 19 сентября 2025
- 19 сентября верующие чтят память святых мучеников Трофима, Саватия и Доримедонта, которые погибли за свою веру во времена римского императора Проба.
- В этот день не рекомендуется брать или занимать деньги, заниматься уборкой дома, лениться, ссориться или спорить с близкими.
19 сентября верующие чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они тайно исповедовали христианство и погибли из-за преданности вере.
В этот день наши предки старались не работать тяжело. О запретах и других праздниках праздники 19 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Они жили во времена правления римского императора Проба в III веке. Мужчины тайно исповедовали христианство и не хотели поклоняться идолам. Однажды в Антиохии происходил большой языческий праздник. Горожане приносили жертвы богам и демонстрировали развратное поведение. Трофим и Савватий, увидев это, глубоко опечалились и начали молиться, чтобы Господь помог людям найти истину. Однако святых схватили и привели к правителю. На допросе святые открыто отказались отрекаться от Спасителя, поэтому им нанесли страшные пытки, вследствие которых Савватий погиб. Впрочем, Трофиму удалось выжить, поэтому его отправили в город Синад, где жил другой жестокий правитель Дионисий. Впоследствии святого бросили в тюрьму, где его тайно посещал христианин-сенатор Доримедонт. Мужчина ухаживал за раненым и перевязывал его раны, но об этом узнал император. Доримедонт остался преданным Христу, поэтому вскоре погиб вместе с Трофимом от удара меча.
Что нельзя делать?
- Не следует брать или занимать деньги в долг.
- Не рекомендуется заниматься уборкой дома.
- Нельзя лениться, потому что тогда накличете материальные трудности в дом.
- Не стоит ссориться и спорить с близкими.
Что еще отмечают?
- 19 сентября во всем мире отмечают День рождения смайлика. Именно в этот день в 1982 году профессор информатики Скотт Фалман из Университета Карнеги – Меллона впервые использовал смайлики, чтобы отделить шутки в текстах. Впоследствии эта идея быстро распространилась среди пользователей и превратилась в целую систему эмодзи, без которых сегодня трудно представить современное общение в интернете.
- А еще 19 сентября празднуют Международный день пирата. Этот праздник появился в США в 1995 году, когда друзья Джон Бауэр и Марк Саммерс пошутили, что было бы весело посвятить один день общению на "пиратском языке". С тех пор во многих странах 19 сентября люди добавляют в свою речь выкрики, которые использовали пираты, и даже используют праздник как возможность для проведения благотворительных акций.