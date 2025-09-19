В этот день наши предки старались не работать тяжело. О запретах и других праздниках праздники 19 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Они жили во времена правления римского императора Проба в III веке. Мужчины тайно исповедовали христианство и не хотели поклоняться идолам. Однажды в Антиохии происходил большой языческий праздник. Горожане приносили жертвы богам и демонстрировали развратное поведение. Трофим и Савватий, увидев это, глубоко опечалились и начали молиться, чтобы Господь помог людям найти истину. Однако святых схватили и привели к правителю. На допросе святые открыто отказались отрекаться от Спасителя, поэтому им нанесли страшные пытки, вследствие которых Савватий погиб. Впрочем, Трофиму удалось выжить, поэтому его отправили в город Синад, где жил другой жестокий правитель Дионисий. Впоследствии святого бросили в тюрьму, где его тайно посещал христианин-сенатор Доримедонт. Мужчина ухаживал за раненым и перевязывал его раны, но об этом узнал император. Доримедонт остался преданным Христу, поэтому вскоре погиб вместе с Трофимом от удара меча.

Что нельзя делать?

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется заниматься уборкой дома.

Нельзя лениться, потому что тогда накличете материальные трудности в дом.

Не стоит ссориться и спорить с близкими.

