У цей день наші предки намагалися не працювати важко. Про заборони й інші свята 19 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта
Вони жили в часи правління римського імператора Проба у III столітті. Чоловіки таємно сповідували християнство та не хотіли поклонятися ідолам. Одного разу в Антіохії відбувалося велике язичницьке свято. Містяни приносили жертви богам та демонстрували розпусну поведінку. Трофим і Саватій, побачивши це, глибоко засмутилися і почали молитися, щоб Господь допоміг людям знайти істину. Однак святих схопили і привели до правителя. На допиті святі відкрито відмовилися зрікатися Спасителя, тому їм завдали страшних катувань, внаслідок яких Саватій загинув. Втім, Трофиму вдалося вижити, тож його відправили в місто Синад, де жив інший жорстокий правитель Діонісій. Згодом святого кинули до в'язниці, де його таємно відвідував християнин-сенатор Доримедонт. Чоловік доглядав за пораненим та перев'язував його рани, але про це дізнався імператор. Доримедонт залишився відданим Христові, тому незабаром загинув разом з Трофимом від удару меча.
Що не можна робити?
- Не слід брати або позичати гроші в борг.
- Не рекомендується займатися прибиранням вдома.
- Не можна лінуватися, бо тоді накличете матеріальні труднощі в дім.
- Не варто сваритися та сперечатися з близькими.
Що ще відзначають?
- 19 вересня в усьому світі відзначають День народження смайлика. Саме цього дня у 1982 році професор інформатики Скотт Фалман із Університету Карнегі – Меллона вперше використав смайлики, щоб відокремити жарти у текстах. Згодом ця ідея швидко поширилася серед користувачів і перетворилася на цілу систему емодзі, без яких сьогодні важко уявити сучасне спілкування в інтернеті.
- А ще 19 вересня святкують Міжнародний день пірата. Це свято з'явилося у США в 1995 році, коли друзі Джон Бауер та Марк Саммерс пожартували, що було б весело присвятити один день спілкуванню "піратською мовою". Відтоді у багатьох країнах 19 вересня люди додають у свою мову вигуки, які використовували пірати, та навіть використовують свято як нагоду для проведення благодійних акцій.