19 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта. Вони таємно сповідували християнство та загинули через відданість вірі.

У цей день наші предки намагалися не працювати важко. Про заборони й інші свята 19 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

День пам'яті мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта

Вони жили в часи правління римського імператора Проба у III столітті. Чоловіки таємно сповідували християнство та не хотіли поклонятися ідолам. Одного разу в Антіохії відбувалося велике язичницьке свято. Містяни приносили жертви богам та демонстрували розпусну поведінку. Трофим і Саватій, побачивши це, глибоко засмутилися і почали молитися, щоб Господь допоміг людям знайти істину. Однак святих схопили і привели до правителя. На допиті святі відкрито відмовилися зрікатися Спасителя, тому їм завдали страшних катувань, внаслідок яких Саватій загинув. Втім, Трофиму вдалося вижити, тож його відправили в місто Синад, де жив інший жорстокий правитель Діонісій. Згодом святого кинули до в'язниці, де його таємно відвідував християнин-сенатор Доримедонт. Чоловік доглядав за пораненим та перев'язував його рани, але про це дізнався імператор. Доримедонт залишився відданим Христові, тому незабаром загинув разом з Трофимом від удару меча.

Що не можна робити?

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується займатися прибиранням вдома.

Не можна лінуватися, бо тоді накличете матеріальні труднощі в дім.

Не варто сваритися та сперечатися з близькими.

Що ще відзначають?