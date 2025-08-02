2 августа верующие чтят перенесение мощей святого первомученика Стефана. Его убили за преданность христианству.

В этот день наши предки приглашали родственников и устраивали семейную трапезу. О запретах и приметах на 2 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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Перенесение мощей святого первомученика Стефана

Он был одним из 70 апостолов и особенно отличался мудростью. Стефан имел большой дар проповеди, и никто не мог противостоять силе его слова. Однако из-за своей преданности Христу Стефан нажил врагов среди иудейских старейшин. Его несправедливо приговорили к смерти и забросали камнями. Тело Стефана тайно похоронил учитель закона Гамалиил. Впоследствии, в 415 году, мощи святого были найдены и перенесены в Иерусалим, а затем – в Константинополь, где императрица Евдокия построила храм на месте смерти первомученика.

Что нельзя делать?

Не следует спорить и ссориться с родными.

Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.

Нельзя оскорблять животных.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда в вашей жизни начнется "черная полоса".

Народные приметы

Если на улице сухо, то август будет жарким.

Если сегодня солнечно, то в сентябре будет тепло.

Если сегодня пойдет дождь, то август будет влажным.

Если увидите много комаров вечером, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают?

Международный день холокоста ромов. Его ежегодно отмечают 2 августа. Дело в том, что именно в ночь на 3 августа 1944 года нацисты унесли жизни многих людей этой национальности в лагере смерти Аушвиц.

О других международных праздниках августа 2025 года – узнавайте далее в нашем материале.