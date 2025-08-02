2 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся
- 2 августа верующие чтят перенесение мощей святого первомученика Стефана, который был убит за преданность христианству.
- Международный день холокоста ромов также отмечают 2 августа, в память о массовом убийстве ромов в лагере смерти Аушвиц.
2 августа верующие чтят перенесение мощей святого первомученика Стефана. Его убили за преданность христианству.
В этот день наши предки приглашали родственников и устраивали семейную трапезу. О запретах и приметах на 2 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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Перенесение мощей святого первомученика Стефана
Он был одним из 70 апостолов и особенно отличался мудростью. Стефан имел большой дар проповеди, и никто не мог противостоять силе его слова. Однако из-за своей преданности Христу Стефан нажил врагов среди иудейских старейшин. Его несправедливо приговорили к смерти и забросали камнями. Тело Стефана тайно похоронил учитель закона Гамалиил. Впоследствии, в 415 году, мощи святого были найдены и перенесены в Иерусалим, а затем – в Константинополь, где императрица Евдокия построила храм на месте смерти первомученика.
Что нельзя делать?
- Не следует спорить и ссориться с родными.
- Не рекомендуется брать или занимать деньги в долг.
- Нельзя оскорблять животных.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда в вашей жизни начнется "черная полоса".
Народные приметы
- Если на улице сухо, то август будет жарким.
- Если сегодня солнечно, то в сентябре будет тепло.
- Если сегодня пойдет дождь, то август будет влажным.
- Если увидите много комаров вечером, то в этом году будет хороший урожай.
Что еще отмечают?
Международный день холокоста ромов. Его ежегодно отмечают 2 августа. Дело в том, что именно в ночь на 3 августа 1944 года нацисты унесли жизни многих людей этой национальности в лагере смерти Аушвиц.
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