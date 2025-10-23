Какой церковный праздник в четверг, 23 октября: почему сегодня нельзя начинать ремонт
- 23 октября верующие чтят память святого апостола Иакова, который был епископом Иерусалимской Церкви.
- На этот день существуют запреты, в частности, не рекомендуется начинать ремонтные работы, чтобы не привлечь проблемы.
23 октября верующие чтят память святого апостола Иакова. Он преданно служил Богу, за что впоследствии отдал свою жизнь.
В этот день наши предки кормили птиц и занимались заготовкой дров на зиму. О запретах и других праздниках 23 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти апостола Иакова
Он был сыном Иосифа Обручника от его первой жены. Поэтому в Евангелии Иаков известен как брат Господень. После Своего Воскресения Иисус Христос явился святому и назначил его епископом Иерусалимской Церкви. В отличие от других апостолов, Иаков не путешествовал, а сосредоточил свою деятельность в Иерусалиме. Он был настоятелем Иерусалимской Церкви и руководил Апостольским Собором в 51 году. В течение 30 лет своего служения, Иаков распространял и утверждал христианскую веру в Иерусалиме и Палестине. Благодаря своему благоразумию и справедливости, его почитали не только христиане, но и иудеи, называя праведником и опорой народа. Видя огромное влияние апостола на обращение евреев ко Христу, иудейские руководители решили принудить Иакова к отречению от Христа. Во время большого скопления народа святого вывели из храма и попросили рассказать об Иисусе. Апостол громко сказал: "Он сидит на Небесах по деснице Всевышнего и снова придет на облаках небесных". В ответ на это Иакова бросили на землю и убили.
Что нельзя делать?
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Нельзя начинать ремонт, потому что привлечете проблемы и трудности в жизнь.
- Не стоит брать или одалживать какие-либо вещи в долг.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 23 октября в Украине отмечают День работников рекламы. Впервые его отпраздновали в 1994 году с целью чествования труда рекламистов. В этот день принято поздравлять с профессиональным праздником людей, которые создают и размещают рекламу.
- Сегодня также празднуют День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии, День организаторов мероприятий и Международный день снежного барса.