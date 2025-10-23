В этот день наши предки кормили птиц и занимались заготовкой дров на зиму. О запретах и других праздниках 23 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

День памяти апостола Иакова

Он был сыном Иосифа Обручника от его первой жены. Поэтому в Евангелии Иаков известен как брат Господень. После Своего Воскресения Иисус Христос явился святому и назначил его епископом Иерусалимской Церкви. В отличие от других апостолов, Иаков не путешествовал, а сосредоточил свою деятельность в Иерусалиме. Он был настоятелем Иерусалимской Церкви и руководил Апостольским Собором в 51 году. В течение 30 лет своего служения, Иаков распространял и утверждал христианскую веру в Иерусалиме и Палестине. Благодаря своему благоразумию и справедливости, его почитали не только христиане, но и иудеи, называя праведником и опорой народа. Видя огромное влияние апостола на обращение евреев ко Христу, иудейские руководители решили принудить Иакова к отречению от Христа. Во время большого скопления народа святого вывели из храма и попросили рассказать об Иисусе. Апостол громко сказал: "Он сидит на Небесах по деснице Всевышнего и снова придет на облаках небесных". В ответ на это Иакова бросили на землю и убили.

Что нельзя делать?

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя начинать ремонт, потому что привлечете проблемы и трудности в жизнь.

Не стоит брать или одалживать какие-либо вещи в долг.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?