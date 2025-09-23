Какой церковный праздник во вторник, 23 сентября: почему сегодня нельзя пить алкоголь
- 23 сентября верующие чествуют Зачатие святого Иоанна Крестителя, а также отмечают Международный день жестовых языков и другие международные праздники.
- В этот день не рекомендуется пить алкоголь, делиться планами, ссориться с близкими и отказывать в помощи нуждающимся.
23 сентября верующие чтят Зачатие святого Иоанна Крестителя. Священник Захария и праведная Елисавета в течение длительного времени не имели детей, но впоследствии таки стали родителями Иоанна Предтечи.
В этот день наши предки готовились к зиме, утепляя дома и собирая дрова. О запретах и других праздники 23 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года
День зачатия святого Иоанна Крестителя
Святые Захария и Елисавета давно мечтали о ребенке, но все никак не могли стать родителями. Мужчина работал священником в Иерусалимском храме и однажды увидел там Архангела Гавриила. Тот обратился к Захарии и сказал, что в семье скоро будет пополнение. Тогда священник узнал, что станет отцом сына, по имени Иван. Однако Захария сначала не поверил словам Архангела, потому что усомнился в их правдивости. За это Божий вестник лишил мужчину возможности говорить вплоть до рождения Иоанна Предтечи. Когда Захария вышел на улицу, то не смог ничего сказать людям. В тот момент все поняли, что святой встретился с Архангелом. В конце концов, пророчество Божьего вестника осуществилось, и впоследствии Елисавета родила сына, которого назвала Иваном.
Что нельзя делать?
- Не стоит пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.
- Нельзя делиться своими планами с другими людьми.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- 23 сентября во всем мире отмечают Международный день жестовых языков. Этот праздник установили в 2017 году по инициативе Организации Объединенных Наций, а впервые отпраздновали – в 2018-м. Главная цель этого дня – повысить осведомленности общества о проблемах людей с нарушением слуха. Традиционно на праздник организуют различные конференции и семинары, где обсуждают использование жестового языка во всем мире.
- Также сегодня празднуют День образовательных технологий. В это время принято чествовать влияние технологий на образование.
- Кроме этого, 23 сентября отмечают День борьбы с незавершением детьми средней школы и Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.