В этот день наши предки готовились к зиме, утепляя дома и собирая дрова. О запретах и других праздники 23 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День зачатия святого Иоанна Крестителя

Святые Захария и Елисавета давно мечтали о ребенке, но все никак не могли стать родителями. Мужчина работал священником в Иерусалимском храме и однажды увидел там Архангела Гавриила. Тот обратился к Захарии и сказал, что в семье скоро будет пополнение. Тогда священник узнал, что станет отцом сына, по имени Иван. Однако Захария сначала не поверил словам Архангела, потому что усомнился в их правдивости. За это Божий вестник лишил мужчину возможности говорить вплоть до рождения Иоанна Предтечи. Когда Захария вышел на улицу, то не смог ничего сказать людям. В тот момент все поняли, что святой встретился с Архангелом. В конце концов, пророчество Божьего вестника осуществилось, и впоследствии Елисавета родила сына, которого назвала Иваном.

Что нельзя делать?

Не стоит пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.

Нельзя делиться своими планами с другими людьми.

Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?