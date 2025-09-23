У цей день наші предки готувалися до зими, утеплюючи будинки та збираючи дрова. Про заборони й інші свята 23 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День зачаття святого Івана Хрестителя
Святі Захарія та Єлисавета давно мріяли про дитину, але все ніяк не могли стати батьками. Чоловік працював священником в Єрусалимському храмі та одного разу побачив там Архангела Гавриїла. Той звернувся до Захарія та сказав, що в родині скоро буде поповнення. Тоді священник дізнався, що стане батьком сина, на ім'я Іван. Однак Захарія спершу не повірив словам Архангела, бо засумнівався в їх правдивості. За це Божий вісник позбавив чоловіка можливості говорити аж до народження Івана Предтечі. Коли Захарія вийшов на вулицю, то не зміг нічого сказати людям. У той момент всі зрозуміли, що святий зустрівся з Архангелом. Зрештою, пророцтво Божого вісника здійснилося, і згодом Єлисавета народила сина, якого назвала Іваном.
Що не можна робити?
- Не варто пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.
- Не можна ділитися своїми планами з іншими людьми.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 23 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день жестових мов. Це свято встановили у 2017 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, а вперше відсвяткували – у 2018-му. Головна мета цього дня – підвищити обізнаності суспільства про проблеми людей з порушенням слуху. Традиційно на свято організовують різноманітні конференції та семінари, де обговорюють використання жестової мови в усьому світі.
- Також сьогодні святкують День освітніх технологій. У цей час заведено вшановувати вплив технологій на освіту.
- Крім цього, 23 вересня відзначають День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми.