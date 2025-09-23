23 вересня віряни вшановують Зачаття святого Івана Хрестителя. Священник Захарія та праведна Єлисавета протягом тривалого часу не мали дітей, але згодом таки стали батьками Івана Предтечі.

У цей день наші предки готувалися до зими, утеплюючи будинки та збираючи дрова. Про заборони й інші свята 23 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День зачаття святого Івана Хрестителя

Святі Захарія та Єлисавета давно мріяли про дитину, але все ніяк не могли стати батьками. Чоловік працював священником в Єрусалимському храмі та одного разу побачив там Архангела Гавриїла. Той звернувся до Захарія та сказав, що в родині скоро буде поповнення. Тоді священник дізнався, що стане батьком сина, на ім'я Іван. Однак Захарія спершу не повірив словам Архангела, бо засумнівався в їх правдивості. За це Божий вісник позбавив чоловіка можливості говорити аж до народження Івана Предтечі. Коли Захарія вийшов на вулицю, то не зміг нічого сказати людям. У той момент всі зрозуміли, що святий зустрівся з Архангелом. Зрештою, пророцтво Божого вісника здійснилося, і згодом Єлисавета народила сина, якого назвала Іваном.

Що не можна робити?

Не варто пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.

Не можна ділитися своїми планами з іншими людьми.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?