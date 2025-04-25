25 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя делиться своими планами
- 25 апреля чтят память святого апостола и евангелиста Марка, который проповедовал христианство и погиб мученической смертью.
- Сегодня также отмечают День парикмахера.
25 апреля верующие чтят память святого апостола и евангелиста Марка. Он проповедовал христианство, за что претерпел мучения и погиб.
В этот день наши предки собирали крапиву и готовили из нее настой. О запретах и приметах на 25 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.
Смотрите также Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого апостола Марка
Он родился в Иерусалиме и был одним из 70 апостолов. Его дом, принадлежавший матери Марии, стал местом первых христианских собраний. Марк вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой путешествовал для проповеди Евангелия, в частности на остров Кипр и в Рим. Именно там святой написал свое Евангелие. Впоследствии он отправился в Египет, где основал Александрийскую церковь и Христианское училище, из которого вышли великие Отцы Церкви. Через некоторое время Марк вернулся в Александрию, где крестил многих язычников. В связи с этим мужчину начали преследовать, а затем пытать. Перед смертью он увидел Господа, после чего отошел в вечность в 63 году.
Что нельзя делать
- Не следует спорить и ссориться с родными.
- Не стоит сквернословить, сплетничать, конфликтовать и завидовать.
- Нельзя делиться своими планами, потому что тогда они не воплотятся в реальность.
- Не рекомендуется признаваться в своих чувствах.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то коровы будут иметь много молока.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году ожидайте хорошего урожая.
- Если на улице тепло, то летом будет жарко.
- Если услышите пение птиц, то скоро потеплеет.
Что еще отмечают
День парикмахера. Его ежегодно отмечают 25 апреля. Этот праздник чествует деятельность специалистов, которые делают стрижки и меняют цвет волос. Главная цель Дня парикмахера – выразить благодарность мастерам за их творческий труд.