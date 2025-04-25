В этот день наши предки собирали крапиву и готовили из нее настой. О запретах и приметах на 25 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти святого апостола Марка

Он родился в Иерусалиме и был одним из 70 апостолов. Его дом, принадлежавший матери Марии, стал местом первых христианских собраний. Марк вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой путешествовал для проповеди Евангелия, в частности на остров Кипр и в Рим. Именно там святой написал свое Евангелие. Впоследствии он отправился в Египет, где основал Александрийскую церковь и Христианское училище, из которого вышли великие Отцы Церкви. Через некоторое время Марк вернулся в Александрию, где крестил многих язычников. В связи с этим мужчину начали преследовать, а затем пытать. Перед смертью он увидел Господа, после чего отошел в вечность в 63 году.

Что нельзя делать

Не следует спорить и ссориться с родными.

Не стоит сквернословить, сплетничать, конфликтовать и завидовать.

Нельзя делиться своими планами, потому что тогда они не воплотятся в реальность.

Не рекомендуется признаваться в своих чувствах.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то коровы будут иметь много молока.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году ожидайте хорошего урожая.

Если на улице тепло, то летом будет жарко.

Если услышите пение птиц, то скоро потеплеет.

Что еще отмечают

День парикмахера. Его ежегодно отмечают 25 апреля. Этот праздник чествует деятельность специалистов, которые делают стрижки и меняют цвет волос. Главная цель Дня парикмахера – выразить благодарность мастерам за их творческий труд.