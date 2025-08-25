25 августа верующие чтят память святого апостола Тита. Он много работал вместе с апостолом Павлом и распространял христианство среди народа.

В этот день наши предки собирали грибы в лесу. О запретах и приметах на 25 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года

День памяти апостола Тита

Он происходил из состоятельной семьи, которая помогла ему получить хорошее образование. Сначала Тит был язычником, но как-то увлекся чтением Ветхого Завета. Именно поэтому святой решил отказаться от своей веры и отправиться в Иерусалим. Мужчина встретился с Иисусом Христом и сразу поверил в Него. Тит стал свидетелем страданий и Воскресения Спасителя, а в день Пятидесятницы услышал проповедь апостолов на своем родном языке. Крещение Тит принял от апостола Павла, с которым тесно сотрудничал и которого считал своим духовным отцом. Впоследствии святой стал епископом на Крите, где активно обращал людей в христианство. Даже во времена преследований Тит оставался преданным Господу. Апостол прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется планировать свое будущее.

Не следует беду ловить, сплетничать и конфликтовать.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, потому что тогда скоро заболеете.

Не стоит справлять свадьбу и жениться.

Народные приметы

Если услышите пение птиц, то сентябрь будет теплым.

Если сегодня пойдет дождь, то бабье лето продлится недолго.

Если на небе увидите молодую луну, то вскоре будет ветрено.

Если на улице теплая погода, то ожидайте щедрого урожая грибов.

Что еще отмечают?

День рождения операционной системы Linux. Его ежегодно отмечают 25 августа. Что интересно, основателем этой операционной системы стал финский студент Линус Торвальд. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, наша редакция уже писала, какие праздники украинцы будут отмечать в августе.