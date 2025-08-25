25 серпня віряни вшановують пам'ять святого апостола Тита. Він багато працював разом з апостолом Павлом та поширював християнство серед народу.

У цей день наші предки збирали гриби в лісі. Про заборони й прикмети на 25 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті апостола Тита

Він походив із заможної родини, яка допомогла йому здобути гарну освіту. Спершу Тит був язичником, але якось захопився читанням Старого Заповіту. Саме тому святий вирішив відмовитися від своєї віри та вирушити до Єрусалима. Чоловік зустрівся з Ісусом Христом та одразу повірив у Нього. Тит став свідком страждань і Воскресіння Спасителя, а в день П'ятдесятниці почув проповідь апостолів своєю рідною мовою. Хрещення Тит прийняв від апостола Павла, з яким тісно співпрацював і якого вважав своїм духовним батьком. Згодом святий став єпископом на Криті, де активно навертав людей до християнства. Навіть у часи переслідувань Тит залишався відданим Господу. Апостол прожив довге життя й помер у глибокій старості.

Що не можна робити?

Не рекомендується планувати своє майбутнє.

Не слід лихо ловити, пліткувати та конфліктувати.

Не можна вживати алкогольні напої, бо тоді скоро захворієте.

Не варто справляти весілля та одружуватися.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів птахів, то вересень буде теплим.

Якщо сьогодні піде дощ, то бабине літо протриває недовго.

Якщо на небі побачите молодий місяць, то незабаром буде вітряно.

Якщо надворі тепла погода, то очікуйте щедрого врожаю грибів.

Що ще відзначають?

День народження операційної системи Linux. Його щорічно відзначають 25 серпня. Що цікаво, засновником цієї операційної системи став фінський студент Лінус Торвальд. Вартість проєкту становить 1,4 мільярда доларів.

