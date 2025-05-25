25 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ходить босиком дома
- 25 мая отмечают Третье обретение головы святого пророка Иоанна Крестителя, которую нашли в Команах и перенесли в Константинополь.
- Сегодня также отмечают День филолога, День химика и День Киева.
25 мая верующие отмечают Третье обретение головы святого пророка Иоанна Предтечи. Святыню нашли в Команах и перенесли ее в Константинополь.
В этот день наши предки проводили время в семейном кругу. О запретах и приметах на 25 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.
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Третье обнаружение головы Иоанна Предтечи
Это произошло примерно в 850 году. После ссылки святого Иоанна Златоустого в Константинополе начались беспорядки, поэтому голову Иоанна Предтечи решили перенести в город Эмес. Впрочем, впоследствии начались нападения сарацин, поэтому святыню перевезли в Команы. В период иконоборчества голову святого спрятали в земле, чтобы сохранить ее от уничтожения. Как-то патриарх Игнатий увидел видение, в котором раскрылось местопребывание святыни. По приказу императора голову Предтечи нашли в Команах, а позже – торжественно перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви. Сейчас святыня хранится на святой горе Афон.
Что нельзя делать
- Не следует заниматься уборкой в доме.
- Нельзя ходить босиком дома, потому что тогда привлечете болезни в семью.
- Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца.
Народные приметы
- Если на улице жарко, то осенью часто будет идти дождь.
- Если услышите пение птиц, то вскоре будет тепло.
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю следующую неделю.
- Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.
Что еще отмечают
День филолога. Его ежегодно отмечают 25 мая. Этот профессиональный праздник чествует труд лингвистов, переводчиков, литературоведов, преподавателей языка и тех, кто способствует сохранению языкового богатства и культурного наследия родной страны.
День химика. Этот праздник отмечают в последнее воскресенье мая. В этот день поздравляют работников химической и нефтехимической промышленности Украины.
День Киева. Его празднуют в последнее воскресенье мая, а в этом году он приходится на 25 мая. Столица Украины отмечает 1543-летие, поэтому в Киеве устраивают различные культурные мероприятия, в частности выставки, благотворительные акции и концерты.