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25 мая, 07:00
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25 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ходить босиком дома

Влада Пономарева
Основні тези
  • 25 мая отмечают Третье обретение головы святого пророка Иоанна Крестителя, которую нашли в Команах и перенесли в Константинополь.
  • Сегодня также отмечают День филолога, День химика и День Киева.

25 мая верующие отмечают Третье обретение головы святого пророка Иоанна Предтечи. Святыню нашли в Команах и перенесли ее в Константинополь.

В этот день наши предки проводили время в семейном кругу. О запретах и приметах на 25 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

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Третье обнаружение головы Иоанна Предтечи

Это произошло примерно в 850 году. После ссылки святого Иоанна Златоустого в Константинополе начались беспорядки, поэтому голову Иоанна Предтечи решили перенести в город Эмес. Впрочем, впоследствии начались нападения сарацин, поэтому святыню перевезли в Команы. В период иконоборчества голову святого спрятали в земле, чтобы сохранить ее от уничтожения. Как-то патриарх Игнатий увидел видение, в котором раскрылось местопребывание святыни. По приказу императора голову Предтечи нашли в Команах, а позже – торжественно перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви. Сейчас святыня хранится на святой горе Афон.

Что нельзя делать

  • Не следует заниматься уборкой в доме.
  • Нельзя ходить босиком дома, потому что тогда привлечете болезни в семью.
  • Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
  • Не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца.

Народные приметы

  • Если на улице жарко, то осенью часто будет идти дождь.
  • Если услышите пение птиц, то вскоре будет тепло.
  • Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю следующую неделю.
  • Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

День филолога. Его ежегодно отмечают 25 мая. Этот профессиональный праздник чествует труд лингвистов, переводчиков, литературоведов, преподавателей языка и тех, кто способствует сохранению языкового богатства и культурного наследия родной страны.

День химика. Этот праздник отмечают в последнее воскресенье мая. В этот день поздравляют работников химической и нефтехимической промышленности Украины.

День Киева. Его празднуют в последнее воскресенье мая, а в этом году он приходится на 25 мая. Столица Украины отмечает 1543-летие, поэтому в Киеве устраивают различные культурные мероприятия, в частности выставки, благотворительные акции и концерты.