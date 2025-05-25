В этот день наши предки проводили время в семейном кругу. О запретах и приметах на 25 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

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Третье обнаружение головы Иоанна Предтечи

Это произошло примерно в 850 году. После ссылки святого Иоанна Златоустого в Константинополе начались беспорядки, поэтому голову Иоанна Предтечи решили перенести в город Эмес. Впрочем, впоследствии начались нападения сарацин, поэтому святыню перевезли в Команы. В период иконоборчества голову святого спрятали в земле, чтобы сохранить ее от уничтожения. Как-то патриарх Игнатий увидел видение, в котором раскрылось местопребывание святыни. По приказу императора голову Предтечи нашли в Команах, а позже – торжественно перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви. Сейчас святыня хранится на святой горе Афон.

Что нельзя делать

Не следует заниматься уборкой в доме.

Нельзя ходить босиком дома, потому что тогда привлечете болезни в семью.

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца.

Народные приметы

Если на улице жарко, то осенью часто будет идти дождь.

Если услышите пение птиц, то вскоре будет тепло.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю следующую неделю.

Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

День филолога. Его ежегодно отмечают 25 мая. Этот профессиональный праздник чествует труд лингвистов, переводчиков, литературоведов, преподавателей языка и тех, кто способствует сохранению языкового богатства и культурного наследия родной страны.

День химика. Этот праздник отмечают в последнее воскресенье мая. В этот день поздравляют работников химической и нефтехимической промышленности Украины.

День Киева. Его празднуют в последнее воскресенье мая, а в этом году он приходится на 25 мая. Столица Украины отмечает 1543-летие, поэтому в Киеве устраивают различные культурные мероприятия, в частности выставки, благотворительные акции и концерты.