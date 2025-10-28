28 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать новые дела

28 октября верующие чтят память святой мученицы Параскевы Пятницы. Она преданно служит Господу на протяжении всей жизни.

В этот день наши предки ухаживали за пасекой и готовились к зимним холодам. О запретах и других праздниках 28 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

День памяти великомученицы Параскевы Пятницы

Она родилась в семье христиан, в пятницу. Именно в честь этого дня недели девочка получила имя Параскева. Святая с раннего детства воспитывалась в любви к вере и Библии. Уже во взрослом возрасте Параскева начала помогать нуждающимся и обращать язычников в христианство. Однако об этом узнал император Диоклетиан. Он устраивал гонения на верующих, поэтому приказал схватить святую. После этого девушку бросили в тюрьму и нанесли ей страшные мучения. Впоследствии Параскеве отсекли голову.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит начинать новые дела, потому что тогда они не воплотятся в реальность.

Что еще отмечают?