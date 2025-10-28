28 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати нові справи

28 жовтня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Параскеви П'ятниці. Вона віддано служить Господу протягом усього життя.

У цей день наші предки доглядали за пасікою та готувалися до зимових холодів. Про заборони й інші свята 28 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті великомучениці Параскеви П'ятниці

Вона народилася у родині християн, у п'ятницю. Саме на честь цього дня тижня дівчинка отримала ім'я Параскева. Свята з раннього дитинства виховувалася в любові до віри та Біблії. Вже у дорослому віці Параскева почала допомагати нужденним та навертати язичників до християнства. Однак про це дізнався імператор Діоклетіан. Він влаштовував гоніння на вірян, тому наказав схопити святу. Після цього дівчину кинули до в'язниці та завдали їй страшних мук. Згодом Параскеві відтяли голову.

Що не можна робити?

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто починати нові справи, бо тоді вони не втіляться в реальність.

Що ще відзначають?