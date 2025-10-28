У цей день наші предки доглядали за пасікою та готувалися до зимових холодів. Про заборони й інші свята 28 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
День пам'яті великомучениці Параскеви П'ятниці
Вона народилася у родині християн, у п'ятницю. Саме на честь цього дня тижня дівчинка отримала ім'я Параскева. Свята з раннього дитинства виховувалася в любові до віри та Біблії. Вже у дорослому віці Параскева почала допомагати нужденним та навертати язичників до християнства. Однак про це дізнався імператор Діоклетіан. Він влаштовував гоніння на вірян, тому наказав схопити святу. Після цього дівчину кинули до в'язниці та завдали їй страшних мук. Згодом Параскеві відтяли голову.
Що не можна робити?
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто починати нові справи, бо тоді вони не втіляться в реальність.
Що ще відзначають?
- 28 жовтня в Україні святкують День бабусь і дідусів. Його почали відзначати у 2009 році з метою вшанування старшого покоління. У це свято онуки проводять якомога більше часу з найріднішими людьми.
- Також сьогодні відзначають День визволення України від фашистських загарбників. Його встановили у 2009 році Указом тодішнього президента Віктора Ющенка. Дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 28 жовтня 1944 року радянські війська звільнили Київ від нацистської окупації. Цей день вшановує героїчний подвиг українців, які віддали своє життя у Другій світовій війні за свободу рідної землі.