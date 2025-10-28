В этот день наши предки ухаживали за пасекой и готовились к зимним холодам. О запретах и других праздниках 28 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года
День памяти великомученицы Параскевы Пятницы
Она родилась в семье христиан, в пятницу. Именно в честь этого дня недели девочка получила имя Параскева. Святая с раннего детства воспитывалась в любви к вере и Библии. Уже во взрослом возрасте Параскева начала помогать нуждающимся и обращать язычников в христианство. Однако об этом узнал император Диоклетиан. Он устраивал гонения на верующих, поэтому приказал схватить святую. После этого девушку бросили в тюрьму и нанесли ей страшные мучения. Впоследствии Параскеве отсекли голову.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит начинать новые дела, потому что тогда они не воплотятся в реальность.
Что еще отмечают?
- 28 октября в Украине празднуют День бабушек и дедушек. Его начали отмечать в 2009 году с целью чествования старшего поколения. В этот праздник внуки проводят как можно больше времени с самыми родными людьми.
- Также сегодня отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Его установили в 2009 году Указом тогдашнего президента Виктора Ющенко. Дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 28 октября 1944 года советские войска освободили Киев от нацистской оккупации. Этот день чтит героический подвиг украинцев, которые отдали свою жизнь во Второй мировой войне за свободу родной земли.