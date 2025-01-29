Какой церковный праздник в среду, 29 января: почему сегодня нельзя разговаривать с незнакомцами

29 января верующие отмечают перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Мужчина погиб страшной смертью из-за преданности христианству.

В этот день наши предки ухаживали за домашним скотом. О запретах и приметах 29 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на январь 2025 года: что будут отмечать украинцы

День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца

Он родился в Сирии, где с юности начал исповедовать христианство. Мужчина был учеником апостола Иоанна Богослова и Петра. Кроме этого, Игнатий в течение 40 лет занимал должность епископа Антиохийского и распространял веру среди народа. Однажды император Траян приговорил святого к смертной казни. Игнатий погиб страшной смертью, ведь его выбросили в клетку к зверям. Сначала мощи священномученика перенесли в Антиохию, но потом начали хранить в Риме.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелой работой.

Нельзя отправляться в дальние поездки.

Не рекомендуется спорить и ссориться с родными.

Не стоит разговаривать с незнакомцами, потому что привлечете беды в жизнь.

Народные приметы народные приметы

Если на небе хорошо видна красная Луна, то скоро будет ветрено.

Если сегодня выпадет снег, то летом часто будет идти дождь.

Если услышите шум в лесу, то ожидайте потепления.

Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

День памяти Героев Крут. В конце января 1918 года состоялся бой между войском УНР и большевиками возле железнодорожной станции Круты. Тогда украинским защитникам удалось остановить наступление врага, который стремился захватить Киев. От 70 до 100 украинцев погибло в битве.