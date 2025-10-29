Какой церковный праздник в среду, 29 октября: почему сегодня нельзя пить алкоголь

29 октября верующие чтят память святой преподобномученицы Анастасии. Она погибла мученической смертью из-за преданности христианству.

В этот день наши предки стригли овец и делали одежду из шерсти. О запретах и других праздниках 29 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти преподобномученицы Анастасии Римлянки

Она родилась в Риме в семье христиан, которые преданно служили Господу. После смерти родителей Анастасия решила посвятить свою жизнь Богу. Именно поэтому девушка ушла в монастырь, где проводила дни в молитве и служении ближним. Когда при императоре Декия начались преследования христиан, Анастасию посадили в тюрьму за ее веру. Несмотря на тяжелые пытки, она не отреклась от Христа и осталась преданной Господу до конца. Тогда император приказал отрезать ей язык, а затем отсечь голову.

Что нельзя делать?

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется идти в лес в одиночку.

Не стоит рассказывать кому-то о своих планах.

Не следует пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.

Что еще отмечают?