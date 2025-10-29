Яке церковне свято у середу, 29 жовтня: чому сьогодні не можна пити алкоголь

29 жовтня віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії. Вона загинула мученицькою смертю через відданість християнству.

У цей день наші предки стригли овець та робили одяг з вовни. Про заборони й інші свята 29 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобномучениці Анастасії Римлянки

Вона народилася в Римі в родині християн, які віддано служили Господу. Після смерті батьків Анастасія вирішила присвятити своє життя Богові. Саме тому дівчина пішла до монастиря, де проводила дні в молитві та служінні ближнім. Коли за імператора Декія почалися переслідування християн, Анастасію ув'язнили за її віру. Попри тяжкі тортури, вона не зреклася Христа та залишилася відданою Господу до кінця. Тоді імператор наказав відрізати їй язика, а потім відтяти голову.

Що не можна робити?

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується йти до лісу наодинці.

Не варто розповідати комусь про свої плани.

Не слід пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.

Що ще відзначають?