У цей день наші предки стригли овець та робили одяг з вовни. Про заборони й інші свята 29 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобномучениці Анастасії Римлянки
Вона народилася в Римі в родині християн, які віддано служили Господу. Після смерті батьків Анастасія вирішила присвятити своє життя Богові. Саме тому дівчина пішла до монастиря, де проводила дні в молитві та служінні ближнім. Коли за імператора Декія почалися переслідування християн, Анастасію ув'язнили за її віру. Попри тяжкі тортури, вона не зреклася Христа та залишилася відданою Господу до кінця. Тоді імператор наказав відрізати їй язика, а потім відтяти голову.
Що не можна робити?
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не рекомендується йти до лісу наодинці.
- Не варто розповідати комусь про свої плани.
- Не слід пити алкоголь, бо тоді скоро захворієте.
Що ще відзначають?
- 29 жовтня щороку відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом. Його встановила Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році. Інсульт – порушення мозкового кровообігу, що призводить до пошкодження тканин мозку. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність суспільства про проблеми, пов'язаних із судинно-мозковими захворюваннями, зазначає World Stroke Organization.
- Також сьогодні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України. Цю дату обрали невипадково, оскільки саме 29 жовтня 1991 року створили Фінансове управління Міністерства оборони України. Це свято вшановує працівників фінансових підрозділів, чия робота є критично важливою для забезпечення боєздатності армії. Головне завдання військових фінансистів полягає у своєчасному забезпеченні виплат і винагород військовослужбовцям, а також у контролі за ефективним використанням коштів, виділених на оборону держави.