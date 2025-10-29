В этот день наши предки стригли овец и делали одежду из шерсти. О запретах и других праздниках 29 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года
День памяти преподобномученицы Анастасии Римлянки
Она родилась в Риме в семье христиан, которые преданно служили Господу. После смерти родителей Анастасия решила посвятить свою жизнь Богу. Именно поэтому девушка ушла в монастырь, где проводила дни в молитве и служении ближним. Когда при императоре Декия начались преследования христиан, Анастасию посадили в тюрьму за ее веру. Несмотря на тяжелые пытки, она не отреклась от Христа и осталась преданной Господу до конца. Тогда император приказал отрезать ей язык, а затем отсечь голову.
Что нельзя делать?
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется идти в лес в одиночку.
- Не стоит рассказывать кому-то о своих планах.
- Не следует пить алкоголь, потому что тогда скоро заболеете.
Что еще отмечают?
- 29 октября ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Его установила Всемирная организация по борьбе с инсультом в 2006 году. Инсульт – нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению тканей мозга. Главная цель этого дня – повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с сосудисто-мозговыми заболеваниями, отмечает World Stroke Organization.
- Также сегодня празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Эту дату выбрали неслучайно, поскольку именно 29 октября 1991 года создали Финансовое управление Министерства обороны Украины. Этот праздник чествует работников финансовых подразделений, чья работа является критически важной для обеспечения боеспособности армии. Главная задача военных финансистов заключается в своевременном обеспечении выплат и вознаграждений военнослужащим, а также в контроле за эффективным использованием средств, выделенных на оборону государства.