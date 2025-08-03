3 августа верующие чтят память святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста. Они преданно служили Господу до конца жизни.

В этот день наши предки набирали воду из источника. О запретах и приметах на 3 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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День памяти святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста

Далмат был военным и служил у царя Феодосия Великого. Впрочем, однажды воин решил посвятить свою жизнь Господу, поэтому отправился вместе с сыном Фавстом в Константинополь. Там Далмат встретил преподобного Исаакия. Отец с сыном приняли монашеский постриг и начали вести духовный образ жизни. После смерти Исаакия игуменом монастыря стал Далмат. В течение жизни преподобный защищал христианство и даже принял участие в Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 году. По преданию, Далмат отошел в вечность в 90-летнем возрасте.

Что нельзя делать?

Не стоит лениться и бездельничать.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует сплетничать, завидовать, конфликтовать и сквернословить.

Нельзя брать или занимать деньги в долг, потому что тогда притянете финансовые трудности в семью.

Народные приметы

Если сегодня холодно, то такой же будет погода в октябре.

Если на улице ветрено, то зима будет снежной.

Если пойдет дождь, то осень будет холодной.

Если на небе хорошо видны звезды, то в ближайшее время осадков не будет.

Что еще отмечают?

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Его ежегодно отмечают в первое воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 3 августа. В этот день принято чествовать работу военных, которые защищают небо над Украиной от врага.