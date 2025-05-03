3 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером

3 мая верующие чтят память святого преподобного Феодосия Печерского. Он преданно служил Богу, помогал нуждающимся и основывал школы.

В этот день наши предки ходили на кладбища и вспоминали только положительные вещи, связанные с умершими родственниками. О запретах и приметах на 3 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Феодосия Печерского

Он родился в 1009 году в городе Васильев, под Киевом, в богатой христианской семье. С юных лет Феодосий стремился к духовной жизни, поэтому много молился и читал Священное Писание. После смерти отца парень решил жить скромно, работая рядом с простыми людьми, чем вызвал недовольство своей матери. Женщина не хотела, чтобы Феодосий посвятил свою жизнь служению Богу, но впоследствии он поступил в Киево-Печерский монастырь и стал учеником святого Антония Печерского. Здесь преподобный отличился строгим аскетизмом, благодаря чему стал настоятелем монастыря. Кроме этого, Феодосий развивал монашеское сообщество и был соавтором Печерского Правила – основ духовной жизни для монахов. Также святой много помогал бедным, основывал школы, строил больницы и давал приют нуждающимся. Преподобный отошел в вечность в 1074 году.

Что нельзя делать

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя развлекаться и веселиться.

Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером, потому что тогда лишитесь счастья.

Не стоит одалживать свои вещи незнакомцам.

Народные приметы

Если увидите росу на траве утром, то лето будет сухим.

Если вечером ветрено, то вскоре ожидайте похолодание.

Если зацвела черемуха, то май будет холодным.

Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай зерна.

Что еще отмечают

День кондитера. Его ежегодно отмечают 3 мая. Это профессиональный праздник для людей, которые занимаются изготовлением сладостей. В современном мире без творений кондитеров невозможно представить ни одно празднование. Ведь многие люди любят сладкое.