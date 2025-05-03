3 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть в зеркало вечером
- 3 мая верующие чтят память святого преподобного Феодосия Печерского.
- Сегодня также отмечается День кондитера.
3 мая верующие чтят память святого преподобного Феодосия Печерского. Он преданно служил Богу, помогал нуждающимся и основывал школы.
В этот день наши предки ходили на кладбища и вспоминали только положительные вещи, связанные с умершими родственниками. О запретах и приметах на 3 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Феодосия Печерского
Он родился в 1009 году в городе Васильев, под Киевом, в богатой христианской семье. С юных лет Феодосий стремился к духовной жизни, поэтому много молился и читал Священное Писание. После смерти отца парень решил жить скромно, работая рядом с простыми людьми, чем вызвал недовольство своей матери. Женщина не хотела, чтобы Феодосий посвятил свою жизнь служению Богу, но впоследствии он поступил в Киево-Печерский монастырь и стал учеником святого Антония Печерского. Здесь преподобный отличился строгим аскетизмом, благодаря чему стал настоятелем монастыря. Кроме этого, Феодосий развивал монашеское сообщество и был соавтором Печерского Правила – основ духовной жизни для монахов. Также святой много помогал бедным, основывал школы, строил больницы и давал приют нуждающимся. Преподобный отошел в вечность в 1074 году.
Что нельзя делать
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя развлекаться и веселиться.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером, потому что тогда лишитесь счастья.
- Не стоит одалживать свои вещи незнакомцам.
Народные приметы
- Если увидите росу на траве утром, то лето будет сухим.
- Если вечером ветрено, то вскоре ожидайте похолодание.
- Если зацвела черемуха, то май будет холодным.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай зерна.
Что еще отмечают
День кондитера. Его ежегодно отмечают 3 мая. Это профессиональный праздник для людей, которые занимаются изготовлением сладостей. В современном мире без творений кондитеров невозможно представить ни одно празднование. Ведь многие люди любят сладкое.