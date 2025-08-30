30 августа верующие чтят память святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Они преданно служили Господу на протяжении всей своей жизни.

В этот день наши предки выносили во двор старые вещи и сжигали их в костре. О запретах и приметах на 30 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских

Святой Александр принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, который состоялся в 325 году. Именно там он выступал против ереси ариан. В конце VI века святой Иоанн был патриархом Константинопольским. Известно, что мужчина составил "Покаянный номоканон", который приняла и высоко почитала Церковь. В 780 году Павел также стал патриархом Константинополя. Тогда император Лев Хазар занимался иконоборчеством, но святой не мог открыто этому противостоять. В связи с этим, Павел тайно стал монахом в монастыре святого Флора.

Что нельзя делать?

Не стоит пить алкогольные напитки.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя мыть зеркала вечером, потому что существует высокий риск увидеть в отражении покойника.

Не рекомендуется сплетничать и завидовать.

Народные приметы

Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.

Если услышите пение птиц утром, то сегодня будет солнечно.

Если небо облачное, то вскоре пойдет дождь.

Если на улице холодно, то зима придет рано.

Что еще отмечают?

День авиации Украины. Его ежегодно отмечают 30 августа. Этот профессиональный праздник установили в 1993 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука.

День дальнобойщика. Ежегодно его отмечают также 30 августа. Главная цель праздника – чествовать работу людей, которые большую часть своей жизни проводят в дороге.