30 серпня віряни вшановують пам'ять святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Вони віддано служили Господу протягом усього свого життя.

У цей день наші предки виносили на двір старі речі та спалювали їх у вогнищі. Про заборони й прикмети на 30 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

Святий Олександр взяв участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї, який відбувся у 325 році. Саме там він виступав проти єресі аріан. Наприкінці VI століття святий Іван був патріархом Константинопольським. Відомо, що чоловік склав "Покаянний номоканон", який прийняла та високо шанувала Церква. У 780 році Павло також став патріархом Константинополя. Тоді імператор Лев Хазар займався іконоборством, але святий не міг відкрито цьому протистояти. У зв'язку з цим, Павло таємно став ченцем у монастирі святого Флора.

Що не можна робити?

Не варто пити алкогольні напої.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна мити дзеркала ввечері, бо існує високий ризик побачити у відображенні покійника.

Не рекомендується пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте на потепління.

Якщо почуєте спів птахів вранці, то сьогодні буде сонячно.

Якщо небо хмарне, то незабаром піде дощ.

Якщо надворі холодно, то зима прийде рано.

Що ще відзначають?

День авіації України. Його щорічно відзначають 30 серпня. Це професійне свято встановили у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука.

День далекобійника. Щороку його відзначають також 30 серпня. Головна мета свята – вшановувати роботу людей, які більшу частину свого життя проводять у дорозі.