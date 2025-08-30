30 серпня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна мити дзеркала ввечері
- 30 серпня віряни вшановують пам'ять святих Олександра, Івана та Павла, патріархів Царгородських, кожен з яких зробив значний внесок у розвиток Церкви.
- Також в Україні відзначають День авіації та День далекобійника.
30 серпня віряни вшановують пам'ять святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Вони віддано служили Господу протягом усього свого життя.
У цей день наші предки виносили на двір старі речі та спалювали їх у вогнищі. Про заборони й прикмети на 30 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських
Святий Олександр взяв участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї, який відбувся у 325 році. Саме там він виступав проти єресі аріан. Наприкінці VI століття святий Іван був патріархом Константинопольським. Відомо, що чоловік склав "Покаянний номоканон", який прийняла та високо шанувала Церква. У 780 році Павло також став патріархом Константинополя. Тоді імператор Лев Хазар займався іконоборством, але святий не міг відкрито цьому протистояти. У зв'язку з цим, Павло таємно став ченцем у монастирі святого Флора.
Що не можна робити?
- Не варто пити алкогольні напої.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна мити дзеркала ввечері, бо існує високий ризик побачити у відображенні покійника.
- Не рекомендується пліткувати та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо на небі добре видно зорі, то очікуйте на потепління.
- Якщо почуєте спів птахів вранці, то сьогодні буде сонячно.
- Якщо небо хмарне, то незабаром піде дощ.
- Якщо надворі холодно, то зима прийде рано.
Що ще відзначають?
День авіації України. Його щорічно відзначають 30 серпня. Це професійне свято встановили у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука.
День далекобійника. Щороку його відзначають також 30 серпня. Головна мета свята – вшановувати роботу людей, які більшу частину свого життя проводять у дорозі.