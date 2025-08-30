В этот день наши предки выносили во двор старые вещи и сжигали их в костре. О запретах и приметах на 30 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских
Святой Александр принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, который состоялся в 325 году. Именно там он выступал против ереси ариан. В конце VI века святой Иоанн был патриархом Константинопольским. Известно, что мужчина составил "Покаянный номоканон", который приняла и высоко почитала Церковь. В 780 году Павел также стал патриархом Константинополя. Тогда император Лев Хазар занимался иконоборчеством, но святой не мог открыто этому противостоять. В связи с этим, Павел тайно стал монахом в монастыре святого Флора.
Что нельзя делать?
- Не стоит пить алкогольные напитки.
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Нельзя мыть зеркала вечером, потому что существует высокий риск увидеть в отражении покойника.
- Не рекомендуется сплетничать и завидовать.
Народные приметы
- Если на небе хорошо видны звезды, то ожидайте потепления.
- Если услышите пение птиц утром, то сегодня будет солнечно.
- Если небо облачное, то вскоре пойдет дождь.
- Если на улице холодно, то зима придет рано.
Что еще отмечают?
День авиации Украины. Его ежегодно отмечают 30 августа. Этот профессиональный праздник установили в 1993 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука.
День дальнобойщика. Ежегодно его отмечают также 30 августа. Главная цель праздника – чествовать работу людей, которые большую часть своей жизни проводят в дороге.