Какой церковный праздник 5 июля: что сегодня нельзя категорически делать

Сегодня, 5 июля, верующие почитают святого преподобного Афанасия Атонского. Он был основателем Великой Лавры, которая стала первым организованным монастырем на Афоне.

Наши предки считали, если сегодня будет дождь, то длительная непогода будет весь месяц, а если будет жарко, то стоит готовиться к лютой зиме, пишет LifeStyle24.

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День памяти святого преподобного Афанасия Атонского

Афанасий родился примерно в 920 году в городе Трапезунд. Во время крещения ему дали имя Авраамий. Образование получал в Константинополе, а учителем был Афанасий, в честь которого потом получил такое монашеское имя.

Впоследствии человек вернулся к светской жизни и поселился на Афоне, что было местом для жизни затворнических монахов. Атанасий стремился к аскезе, а это, в свою очередь, привлекло большое внимание некоторых влиятельных лиц. Мужчина получил поддержку даже от византийского императора Никифора II Фоки.

Примерно в 963 году основал Великую Лавру, которая стала первым организованным монастырем на Афоне. К сожалению, жизнь святого оборвалась из-за несчастного случая. На него обвалился купол храма во время строительства.

Что сегодня нельзя делать

После обеда запрещено работать в поле, потому что такими действиями можно разгневать святого.

Нельзя игнорировать просьбы других – помощь вернется к вам со сторицей.

Важные дела лучше не начинать, потому что они не дадут результата.

Народные приметы на 5 июля

Если будет жара – зима будет лютой.

Если утром будет греметь, то стоит ждать короткий дождь и теплый день.

На рассвете туман, то будет хороший урожай.

Если будет дождливо, то июль будет преследовать непогода.

Что еще отмечают

В первую субботу июля ежегодно отмечают Международный день Днепра. Этот праздник начали экологи, общественные деятели и ученые в начале 2000-х годов, ведь Днепр – третья крупнейшая река в Европе. Также 5 июля вспоминается освобождение двух украинских городов в 2014 году от рук российских оккупантов – Славянск и Краматорск.

А знали ли вы, что на Буковине крестных родителей называют нанашко и нанашка, а крестников – фин, фиин или филин.