Наши предки считали, если сегодня будет дождь, то длительная непогода будет весь месяц, а если будет жарко, то стоит готовиться к лютой зиме, пишет LifeStyle24.

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День памяти святого преподобного Афанасия Атонского

Афанасий родился примерно в 920 году в городе Трапезунд. Во время крещения ему дали имя Авраамий. Образование получал в Константинополе, а учителем был Афанасий, в честь которого потом получил такое монашеское имя.

Впоследствии человек вернулся к светской жизни и поселился на Афоне, что было местом для жизни затворнических монахов. Атанасий стремился к аскезе, а это, в свою очередь, привлекло большое внимание некоторых влиятельных лиц. Мужчина получил поддержку даже от византийского императора Никифора II Фоки.

Примерно в 963 году основал Великую Лавру, которая стала первым организованным монастырем на Афоне. К сожалению, жизнь святого оборвалась из-за несчастного случая. На него обвалился купол храма во время строительства.

Что сегодня нельзя делать

После обеда запрещено работать в поле, потому что такими действиями можно разгневать святого.

Нельзя игнорировать просьбы других – помощь вернется к вам со сторицей.

Важные дела лучше не начинать, потому что они не дадут результата.

Народные приметы на 5 июля

Если будет жара – зима будет лютой.

Если утром будет греметь, то стоит ждать короткий дождь и теплый день.

На рассвете туман, то будет хороший урожай.

Если будет дождливо, то июль будет преследовать непогода.

Что еще отмечают

В первую субботу июля ежегодно отмечают Международный день Днепра. Этот праздник начали экологи, общественные деятели и ученые в начале 2000-х годов, ведь Днепр – третья крупнейшая река в Европе. Также 5 июля вспоминается освобождение двух украинских городов в 2014 году от рук российских оккупантов – Славянск и Краматорск.

А знали ли вы, что на Буковине крестных родителей называют нанашко и нанашка, а крестников – фин, фиин или филин.