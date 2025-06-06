6 июня – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя отправляться в дальние поездки

6 июня верующие чтят память преподобного Илариона Нового. Он исцелял больных и помогал нуждающимся.

В этот день наши предки ожидали цветения шиповника и собирали цветы. О запретах и приметах на 6 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Илариона Нового

Он родился в VIII веке и еще с ранних лет решил посвятить свою жизнь Господу. Мужчина стал игуменом Пеликитского монастыря, где молился Богу и занимался чудотворением. Как-то Иллариону удалось вызвать дождь своей молитвой, чтобы остановить засуху и спасти людей. Кроме этого, известно, что святой исцелял больных и никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Однако при жизни Илариона происходили гонения на христиан, особенно на тех, кто не поддерживал политику иконоборчества. В связи с этим, преподобного схватили и нанесли ему страшные мучения. Впрочем, святой не отрекся от своих убеждений, за что впоследствии погиб.

Что нельзя делать

Нельзя делиться своими планами с друзьями.

Не стоит отправляться в дальние поездки, потому что в дороге случится беда.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется сплетничать и завидовать.

Народные приметы

Если сегодня ветрено, то летом часто будет идти дождь.

Если увидите много пчел, то ожидайте потепления.

Если на улице ясная погода, то в этом году будет щедрый урожай.

Если на улице холодно, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

День журналиста Украины. Его ежегодно отмечают 6 июня. Этот профессиональный праздник установили в 1994 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука. Что интересно, дату Дня журналиста выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 6 июня 1992 году Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов.