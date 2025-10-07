7 октября верующие чтят память святых мучеников Сергия и Вакха. Они тайно исповедовали христианство, из-за чего погибли.

В этот день наши предки готовились к зиме и топили печь. О запретах и других праздниках 7 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

День памяти священномучеников Сергия и Вакха

Сергий и Вакх были выдающимися военачальниками императора Максимиана, который преследовал верующих. Однако правитель не знал, что бойцы исповедуют христианство. Когда же Максимиану рассказали, что они не поклоняются языческим богам, император приказал им принести жертву идолам. Сергий и Вакх отказались это делать, раскрыв свою веру в единого Бога. За это их унизили, в частности лишили воинских званий, одели в женскую одежду и издевались над ними в городе. Затем Сергия и Вакха отправили к правителю Сирии Антиоху, который когда-то благодаря им получил свою должность. Тот умолял их отречься от веры, чтобы спасти, но святые остались непоколебимыми. Тогда Вакха жестоко избили, и он умер от пыток. В то же время Сергия заковали в железные сапоги с гвоздями и отправили на новый суд, где его казнили мечом.

Что нельзя делать?

Не следует ссориться и спорить с близкими.

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Не рекомендуется принимать подарки, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.

Нельзя носить старую и грязную одежду.

