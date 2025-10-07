7 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Сергія і Вакха. Вони таємно сповідували християнство, через що загинули.

У цей день наші предки готувалися до зими та топили піч.

День пам'яті священномучеників Сергія і Вакха

Сергій і Вакх були видатними воєначальниками імператора Максиміана, який переслідував вірян. Однак правитель не знав, що бійці сповідують християнство. Коли ж Максиміану розповіли, що вони не поклоняються язичницьким богам, імператор наказав їм принести жертву ідолам. Сергій і Вакх відмовилися це робити, розкривши свою віру в єдиного Бога. За це їх принизили, зокрема позбавили військових звань, одягнули в жіночий одяг і знущалися з них в місті. Потім Сергія і Вакха відправили до правителя Сирії Антіоха, який колись завдяки їм здобув свою посаду. Той благав їх зректися віри, щоб врятувати, але святі залишилися непохитними. Тоді Вакха жорстоко побили, і він помер від катувань. Водночас Сергія закували в залізні чоботи з цвяхами й відправили на новий суд, де його стратили мечем.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується приймати подарунки, бо тоді привабите негаразди в життя.

Не можна носити старий і брудний одяг.

