У цей день наші предки готувалися до зими та топили піч. Про заборони й інші свята 7 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті священномучеників Сергія і Вакха
Сергій і Вакх були видатними воєначальниками імператора Максиміана, який переслідував вірян. Однак правитель не знав, що бійці сповідують християнство. Коли ж Максиміану розповіли, що вони не поклоняються язичницьким богам, імператор наказав їм принести жертву ідолам. Сергій і Вакх відмовилися це робити, розкривши свою віру в єдиного Бога. За це їх принизили, зокрема позбавили військових звань, одягнули в жіночий одяг і знущалися з них в місті. Потім Сергія і Вакха відправили до правителя Сирії Антіоха, який колись завдяки їм здобув свою посаду. Той благав їх зректися віри, щоб врятувати, але святі залишилися непохитними. Тоді Вакха жорстоко побили, і він помер від катувань. Водночас Сергія закували в залізні чоботи з цвяхами й відправили на новий суд, де його стратили мечем.
Що не можна робити?
- Не слід сваритися та сперечатися з близькими.
- Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не рекомендується приймати подарунки, бо тоді привабите негаразди в життя.
- Не можна носити старий і брудний одяг.
Що ще відзначають?
- Щороку 7 жовтня відзначають Всесвітній день бавовни. Це свято було започатковане у 2019 році за ініціативи чотирьох африканських країн – Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі, які називають себе "Бавовняною четвіркою". Вони запропонували ООН офіційно визнати важливість бавовни для світової економіки, особливо для сільських громад у країнах, що розвиваються. Цю ідею підтримала Світова організація торгівлі, і перше святкування відбулося саме у її штаб-квартирі в Женеві. Головна мета свята – підкреслити економічне, соціальне та культурне значення бавовни, зазначають у World Cotton Day.
- Також 7 жовтня відзначають День ангела Сергія та День ангела Юстини.