В этот день наши предки готовились к зиме и топили печь. О запретах и других праздниках 7 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
День памяти священномучеников Сергия и Вакха
Сергий и Вакх были выдающимися военачальниками императора Максимиана, который преследовал верующих. Однако правитель не знал, что бойцы исповедуют христианство. Когда же Максимиану рассказали, что они не поклоняются языческим богам, император приказал им принести жертву идолам. Сергий и Вакх отказались это делать, раскрыв свою веру в единого Бога. За это их унизили, в частности лишили воинских званий, одели в женскую одежду и издевались над ними в городе. Затем Сергия и Вакха отправили к правителю Сирии Антиоху, который когда-то благодаря им получил свою должность. Тот умолял их отречься от веры, чтобы спасти, но святые остались непоколебимыми. Тогда Вакха жестоко избили, и он умер от пыток. В то же время Сергия заковали в железные сапоги с гвоздями и отправили на новый суд, где его казнили мечом.
Что нельзя делать?
- Не следует ссориться и спорить с близкими.
- Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Не рекомендуется принимать подарки, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
- Нельзя носить старую и грязную одежду.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 7 октября отмечают Всемирный день хлопка. Этот праздник был основан в 2019 году по инициативе четырех африканских стран – Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали, которые называют себя "Хлопковой четверкой". Они предложили ООН официально признать важность хлопка для мировой экономики, особенно для сельских общин в развивающихся странах,. Эту идею поддержала Всемирная торговая организация, и первое празднование состоялось именно в ее штаб-квартире в Женеве. Главная цель праздника – подчеркнуть экономическое, социальное и культурное значение хлопка, отмечают в World Cotton Day.
- Также 7 октября отмечают День ангела Сергея и День ангела Юстины.