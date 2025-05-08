Какой церковный праздник в четверг, 8 мая: почему сегодня нельзя заниматься тяжелой физической работой

8 мая верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.

В этот день наши предки сеяли зерновые культуры. О запретах и приметах на 8 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Он родился в семье рыбака и был учеником Иоанна Крестителя. Впоследствии Богослов вместе с Андреем Первозванным познакомился с Иисусом Христом и начал Ему служить. Святые последовали за Спасителем, став одними из самых близких к Нему апостолов. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий земной жизни Христа, в частности Тайной Вечери, Страстей и Распятия. Именно Богослову Иисус доверил заботу о Своей Матери – Пресвятой Богородице. После Ее Успения Иоанн проповедовал в Малой Азии, где обратил многих язычников в христианство. Во время гонений императора Нерона святого осудили за веру и сослали на остров Патмос. Впрочем, через некоторое время Богослов вернулся в Эфес и написал Евангелие.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, потому что тогда накличете на себя болезни.

Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Не стоит занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется врать, сплетничать и завидовать.

Народные приметы

Если небо облачное, то ожидайте похолодания.

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.

Если на небе увидите радугу, то на следующий день будет тепло.

Если небо красного цвета, то вскоре будет потепление.

Что еще отмечают

День памяти и примирения. Его ежегодно отмечают 8 мая. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Акт о капитуляции нацистской Германии. Сегодня принято чтить память людей, погибших во время Второй мировой войны.