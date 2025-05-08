Какой церковный праздник в четверг, 8 мая: почему сегодня нельзя заниматься тяжелой физической работой
- 8 мая верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- Сегодня также отмечают День памяти и примирения, чествуя погибших во время Второй мировой войны.
8 мая верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.
В этот день наши предки сеяли зерновые культуры. О запретах и приметах на 8 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.
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День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Он родился в семье рыбака и был учеником Иоанна Крестителя. Впоследствии Богослов вместе с Андреем Первозванным познакомился с Иисусом Христом и начал Ему служить. Святые последовали за Спасителем, став одними из самых близких к Нему апостолов. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий земной жизни Христа, в частности Тайной Вечери, Страстей и Распятия. Именно Богослову Иисус доверил заботу о Своей Матери – Пресвятой Богородице. После Ее Успения Иоанн проповедовал в Малой Азии, где обратил многих язычников в христианство. Во время гонений императора Нерона святого осудили за веру и сослали на остров Патмос. Впрочем, через некоторое время Богослов вернулся в Эфес и написал Евангелие.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, потому что тогда накличете на себя болезни.
- Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
- Не стоит занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется врать, сплетничать и завидовать.
Народные приметы
- Если небо облачное, то ожидайте похолодания.
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на небе увидите радугу, то на следующий день будет тепло.
- Если небо красного цвета, то вскоре будет потепление.
Что еще отмечают
День памяти и примирения. Его ежегодно отмечают 8 мая. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Акт о капитуляции нацистской Германии. Сегодня принято чтить память людей, погибших во время Второй мировой войны.