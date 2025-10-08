8 октября верующие чтят память святой преподобной Пелагии. Она раздала имущество бедным и посвятила жизнь служению Богу.

В этот день наши предки занимались ремонтом дома. О запретах и других праздниках 8 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

День памяти преподобной Пелагии

Она родилась в Антиохии Сирийской. В молодости она легкомысленно относилась к жизни, отличалась незаурядной красотой и имела множество поклонников. За свои драгоценные украшения и дорогие наряды люди называли ее Маргаритой – это имя означает "жемчужина". Женщина жила ради развлечений и славы, пока однажды не встретила святого Нонна, епископа Илиопольского. Когда Пелагия проезжала по улице в окружении толпы, епископы опустили глаза, стыдясь ее поведения. Однако святой Нонн долго смотрел ей вслед и решил помолиться за девушку. Так, через неделю Пелагия, почувствовав необъяснимый зов, пришла на богослужение. Слова Нонна о Страшном Суде так глубоко поразили ее сердце, что она заплакала и решила изменить свою жизнь. Придя к епископу, девушка покаялась в своих грехах и захотела креститься. После крещения Пелагия раздала все свое богатство бедным и, переодевшись в мужскую одежду, отправилась в Иерусалим. Там она уединилась в келье, соблюдала строгий пост и много молилась. Ее считали святым евнухом, потому что никто не догадывался, что под монашеской одеждой на самом деле скрывается женщина. Когда она умерла примерно в 457 году, только во время погребения выяснилось, что праведный монах не был мужчиной.

Что нельзя делать?

Не следует рубить деревья, потому что тогда накличете болезни в семью.

Нельзя лениться.

Не следует пить алкоголь.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?