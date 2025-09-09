Укр Рус
lifestyle 24 Новости о традициях 9 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать свои плохие сны
9 сентября, 07:00
3

9 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать свои плохие сны

Влада Пономарева
Основні тези
  • 9 сентября чтят память святых праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии.

  • Сегодня также Всемирный день электромобилей и День "Обнимите своего начальника".

     

9 сентября верующие чтят память святых праведных Иоакима и Анны. Супруги в течение длительного времени не имели детей, но впоследствии стали родителями Девы Марии.

В этот день наши предки собирали рябину вместе с семьей. О запретах и приметах на 9 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю

День памяти святых праведных Иоакима и Анны

Супруги Анна и Иоаким долгое время оставались бездетными. В иудейской традиции отсутствие детей в семье воспринимали как признак Божьей немилости, поэтому святые терпели осуждение и унижение от общества. Несмотря на это, они сохраняли веру и продолжали молиться. Однажды, когда Иоаким захотел принести жертву в Иерусалимском храме, священник отказал ему, обвинив в том, что бездетный человек не достоин жертвы. После этого праведный отправился в пустыню на 40 дней для молитвы и поста. В то же время Анна осталась дома и тоже со слезами умоляла Господа дать ей ребенка. Так, через некоторое время молитвы обоих были услышаны. Архангел Гавриил явился супругам и сказал, что у них родится дочь, которая спасет человечество.

Что нельзя делать?

  • Не стоит брать или занимать деньги в долг.
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется ссориться или спорить с родными.
  • Нельзя рассказывать кому-то свои плохие сны, потому что тогда они воплотятся в реальность.

Народные приметы

  • Если заметите комаров на улице, то зима будет теплой.
  • Если на улице холодно, то в следующем году будет неурожай.
  • Если на деревьях уже нет листьев, то зима будет ранней.
  • Если на улице увидите много паутины, то зима будет суровой.

Что еще отмечают?

  • Ежегодно 9 сентября отмечают Всемирный день электромобилей. Этот праздник появился в 2020 году по инициативе медиакомпании Green.TV и при поддержке технологического партнера ABB. Главная цель этого дня – повысить осведомленность об электротранспорте, показать его преимущества для окружающей среды, городов и самих водителей, а также объединить вокруг этой идеи производителей, политиков, активистов и владельцев электромобилей.
  • Также сегодня празднуют День "Обнимите своего начальника". Это современный и шуточный праздник, который отмечают в мире преимущественно в сентябре. Его основали в 2008 году как креативную инициативу, призванную обратить внимание на важность хороших отношений в коллективе и взаимного уважения между работниками и руководителями. В этот день компании часто проводят небольшие празднования, подчеркивая значение командной работы, доверия и поддержки.