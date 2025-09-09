9 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя рассказывать свои плохие сны
- 9 сентября чтят память святых праведных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии.
Сегодня также Всемирный день электромобилей и День "Обнимите своего начальника".
9 сентября верующие чтят память святых праведных Иоакима и Анны. Супруги в течение длительного времени не имели детей, но впоследствии стали родителями Девы Марии.
В этот день наши предки собирали рябину вместе с семьей. О запретах и приметах на 9 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю
День памяти святых праведных Иоакима и Анны
Супруги Анна и Иоаким долгое время оставались бездетными. В иудейской традиции отсутствие детей в семье воспринимали как признак Божьей немилости, поэтому святые терпели осуждение и унижение от общества. Несмотря на это, они сохраняли веру и продолжали молиться. Однажды, когда Иоаким захотел принести жертву в Иерусалимском храме, священник отказал ему, обвинив в том, что бездетный человек не достоин жертвы. После этого праведный отправился в пустыню на 40 дней для молитвы и поста. В то же время Анна осталась дома и тоже со слезами умоляла Господа дать ей ребенка. Так, через некоторое время молитвы обоих были услышаны. Архангел Гавриил явился супругам и сказал, что у них родится дочь, которая спасет человечество.
Что нельзя делать?
- Не стоит брать или занимать деньги в долг.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется ссориться или спорить с родными.
- Нельзя рассказывать кому-то свои плохие сны, потому что тогда они воплотятся в реальность.
Народные приметы
- Если заметите комаров на улице, то зима будет теплой.
- Если на улице холодно, то в следующем году будет неурожай.
- Если на деревьях уже нет листьев, то зима будет ранней.
- Если на улице увидите много паутины, то зима будет суровой.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 9 сентября отмечают Всемирный день электромобилей. Этот праздник появился в 2020 году по инициативе медиакомпании Green.TV и при поддержке технологического партнера ABB. Главная цель этого дня – повысить осведомленность об электротранспорте, показать его преимущества для окружающей среды, городов и самих водителей, а также объединить вокруг этой идеи производителей, политиков, активистов и владельцев электромобилей.
- Также сегодня празднуют День "Обнимите своего начальника". Это современный и шуточный праздник, который отмечают в мире преимущественно в сентябре. Его основали в 2008 году как креативную инициативу, призванную обратить внимание на важность хороших отношений в коллективе и взаимного уважения между работниками и руководителями. В этот день компании часто проводят небольшие празднования, подчеркивая значение командной работы, доверия и поддержки.