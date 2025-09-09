В этот день наши предки собирали рябину вместе с семьей. О запретах и приметах на 9 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю

День памяти святых праведных Иоакима и Анны

Супруги Анна и Иоаким долгое время оставались бездетными. В иудейской традиции отсутствие детей в семье воспринимали как признак Божьей немилости, поэтому святые терпели осуждение и унижение от общества. Несмотря на это, они сохраняли веру и продолжали молиться. Однажды, когда Иоаким захотел принести жертву в Иерусалимском храме, священник отказал ему, обвинив в том, что бездетный человек не достоин жертвы. После этого праведный отправился в пустыню на 40 дней для молитвы и поста. В то же время Анна осталась дома и тоже со слезами умоляла Господа дать ей ребенка. Так, через некоторое время молитвы обоих были услышаны. Архангел Гавриил явился супругам и сказал, что у них родится дочь, которая спасет человечество.

Что нельзя делать?

Не стоит брать или занимать деньги в долг.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется ссориться или спорить с родными.

Нельзя рассказывать кому-то свои плохие сны, потому что тогда они воплотятся в реальность.

Народные приметы

Если заметите комаров на улице, то зима будет теплой.

Если на улице холодно, то в следующем году будет неурожай.

Если на деревьях уже нет листьев, то зима будет ранней.

Если на улице увидите много паутины, то зима будет суровой.

Что еще отмечают?