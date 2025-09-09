У цей день наші предки збирали горобину разом з родиною. Про заборони й прикмети на 9 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святих праведних Йоакима й Анни
Подружжя Анни та Йоакима довгий час залишалося бездітним. У юдейській традиції відсутність дітей у родині сприймали як ознаку Божої немилості, тож святі терпіли осуд і приниження від суспільства. Попри це, вони зберігали віру та продовжували молитися. Одного разу, коли Йоаким захотів принести жертву в Єрусалимському храмі, священник відмовив йому, звинувативши в тому, що бездітна людина не гідна жертви. Після цього праведний вирушив в пустелю на 40 днів для молитви й посту. Водночас Анна залишилася вдома й теж зі сльозами благала Господа дати їй дитину. Так, через деякий час молитви обох були почуті. Архангел Гавриїл з'явився подружжю та сказав, що в них народиться донька, яка врятує людство.
Що не можна робити?
- Не варто брати або позичати гроші в борг.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується сваритися або сперечатися з рідними.
- Не можна розповідати комусь свої погані сни, бо тоді вони втіляться в реальність.
Народні прикмети
- Якщо помітите комарів на вулиці, то зима буде теплою.
- Якщо надворі холодно, то в наступному році буде неврожай.
- Якщо на деревах вже немає листя, то зима буде ранньою.
- Якщо на вулиці побачите багато павутини, то зима буде суворою.
Що ще відзначають?
- Щороку 9 вересня відзначають Всесвітній день електромобілів. Це свято з'явилося у 2020 році за ініціативою медіакомпанії Green.TV та за підтримки технологічного партнера ABB. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність про електротранспорт, показати його переваги для довкілля, міст і самих водіїв, а також об'єднати навколо цієї ідеї виробників, політиків, активістів та власників електромобілів.
- Також сьогодні святкують День "Обійміть свого начальника". Це сучасне і жартівливе свято, яке відзначають у світі переважно у вересні. Його започаткували у 2008 році як креативну ініціативу, покликану звернути увагу на важливість гарних стосунків у колективі та взаємної поваги між працівниками й керівниками. У цей день компанії часто проводять невеликі святкування, підкреслюючи значення командної роботи, довіри та підтримки.