9 вересня віряни вшановують пам'ять святих праведних Йоакима й Анни. Подружжя протягом тривалого часу не мало дітей, але згодом стало батьками Діви Марії.

У цей день наші предки збирали горобину разом з родиною. Про заборони й прикмети на 9 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих праведних Йоакима й Анни

Подружжя Анни та Йоакима довгий час залишалося бездітним. У юдейській традиції відсутність дітей у родині сприймали як ознаку Божої немилості, тож святі терпіли осуд і приниження від суспільства. Попри це, вони зберігали віру та продовжували молитися. Одного разу, коли Йоаким захотів принести жертву в Єрусалимському храмі, священник відмовив йому, звинувативши в тому, що бездітна людина не гідна жертви. Після цього праведний вирушив в пустелю на 40 днів для молитви й посту. Водночас Анна залишилася вдома й теж зі сльозами благала Господа дати їй дитину. Так, через деякий час молитви обох були почуті. Архангел Гавриїл з'явився подружжю та сказав, що в них народиться донька, яка врятує людство.

Що не можна робити?

Не варто брати або позичати гроші в борг.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується сваритися або сперечатися з рідними.

Не можна розповідати комусь свої погані сни, бо тоді вони втіляться в реальність.

Народні прикмети

Якщо помітите комарів на вулиці, то зима буде теплою.

Якщо надворі холодно, то в наступному році буде неврожай.

Якщо на деревах вже немає листя, то зима буде ранньою.

Якщо на вулиці побачите багато павутини, то зима буде суворою.

