Календарь праздников на апрель 2025: будут ли дополнительные выходные

В апреле украинцы будут отмечать Пасху и несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День вебмастера, День геолога и День работника следственных органов.

В то же время граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в апреле 2025 года – рассказывает LifeStyle24.

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Календарь праздников на апрель 2025 года

1 апреля – День смеха;

– День смеха; 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;

– Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги; 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера;

– Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; 6 апреля – День геолога; День работника следственных органов;

– День геолога; День работника следственных органов; 7 апреля – Всемирный день здоровья;

– Всемирный день здоровья; 8 апреля – Международный день ромов;

– Международный день ромов; 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики Всемирный день авиации и космонавтики;

– День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики Всемирный день авиации и космонавтики; 15 апреля – День уголовного розыска;

– День уголовного розыска; 17 апреля – День пожарной охраны;

– День пожарной охраны; 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры День памятников истории и культуры;

– Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры День памятников истории и культуры; 19 апреля – День окружающей среды;

– День окружающей среды; 20 апреля – Пасха;

– Пасха; 23 апреля – Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога;

– Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога; 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;

– Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 28 апреля – Всемирный день охраны труда;

– Всемирный день охраны труда; 29 апреля – Международный день танца.

Когда украинцы будут отдыхать в апреле 2025 года

В связи с военным положением в Украине в апреле, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля, а работать будут 22 дня – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля.